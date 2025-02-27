Главу молодежного отделения партии «Яблоко» задержали в Екатеринбурге за возложение цветов

В Екатеринбурге за возложение цветов у памятника задержали молодежного активиста

В Екатеринбурге задержали председателя свердловского отделения молодежного «Яблока» Ивана Лукина. Об этом сообщили его соратники в Telegram-канале молодежной организации.

Вечером 27 февраля активист вышел к памятнику декабристам, чтобы возложить у монумента цветы. В этот момент к нему подошел неизвестный, предположительно, сотрудник Центра «Э».

«Он отвел Ивана на разговор. Иван вышел на связь спустя 20 минут, сообщил, что его задержали», — сказано в сообщении.

Спустя несколько часов Лукина обнаружили в отделе полиции №5 УМВД России по городу Екатеринбургу. После появления в отделе родителей и адвоката задержанного, юношу отпустили.

Ранее мужчина возложил цветы с желто-голубой лентой к памятнику Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге и попал под суд.