Россиянин обиделся на соседа и сжег его дом из ракетницы

В селе Ура-Губа Кольского района произошел пожар, который уничтожил частный жилой дом, сарай и автомобиль, поджог совершил местный житель. Об этом сообщает УМВД Мурманской области.

38-летний сельчанин поссорился с соседом и от обиды сжег его дом, мужчина вооружился сигнальной ракетой и выстрелил в постройку. Огонь быстро перекинулся на машину владельца дома и сарай. Ущерб, причиненный собственнику, оценили не менее чем в 1 миллион рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Алтае пенсионер пытался сжечь соседа и получил три года колонии. 70-летний обвиняемый часто ссорился со своим соседом. В один из дней он решил отомстить ему за старые обиды, пришел в гараж к соседу, облил его бензином и бросил в мужчину горящую спичку. Потерпевший выбил у нападавшего коробок из рук, скрутил его и вызвал полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Кузбассе мужчина сжег иномарку знакомого, отомстив ему за спор о музыке.