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Подросток выстрелил в пассажирку подмосковной электрички из ракетницы

В Подмосковье юноша выстрелил в пассажирку электрички из ракетницы
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Kalabi Yau/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье юноша выстрелил в девушку в электричке из сигнального пистолета. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на перегоне между станциями «Воронок» и «Валентиновка» Московской железной дороги. 14-летний подросток из Подмосковья из хулиганских побуждений произвел выстрел из предмета, схожего с сигнальным пистолетом, в 23-летнюю пассажирку электропоезда. В результате девушка получила ожоги различных частей тела и была госпитализирована.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Орудие преступления изъято. Подростка в сопровождении законного представителя доставили в отдел полиции, где он полностью признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Приморье мужчина выстрелил в подростка за то, что тот распылил перцовый баллончик.

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