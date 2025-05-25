В Токио молодежь начала ночевать в манга-кафе из-за цен на жилье

В Японии порядка 200 тыс. человек не имеют постоянного жилья и ночуют на крышах зданий и даже в манга-кафе. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на собственный анализ.

В публикации говорится, что проблема с жильем произошла в стране после экономического кризиса 1990-х и оказала большое влияние на молодежь. По данным журналистов, высокие цены на жилье делают ситуацию критической.

«Аренда даже небольшой студии в Японии обходится недешево: в центральных районах ее стоимость составляет от 80 тыс. иен (порядка 45 тыс. рублей), а в более отдаленных варьируется от 50 до 70 тыс. иен в месяц (28,5–40 тыс. рублей)», — говорится в сообщении.

Японские экономисты объяснили, что проблема с жильем среди молодых людей возникла из-за того, что текущий рост зарплат не сопоставим со стремительным подорожанием жилья.

До этого мужчина из Японии начал путешествовать по стране бесплатно и ночевать у людей, слушая взамен их истории. За последние пять лет он переночевал более чем в 500 домах, уволившись с работы и решив продать все свои вещи, оставив лишь то, что помещалось в рюкзак. Ишида рассказал, что почти всегда находит домовладельцев, чаще всего одиноких людей, которые рады общению.

Ранее стало известно, что в Японии создают жилой комплекс для жизни на Луне.