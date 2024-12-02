Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Японец бесплатно ночует у людей, слушая взамен их истории

OC: в Японии мужчина бесплатно живет у незнакомых людей, слушая взамен их истории

close
FUJITV GLOBAL CHANNEL/YouTube

Мужчина из Японии путешествует по стране и бесплатно ночует у людей, слушая взамен их истории, пишет Oddity Central.

Шураф Ишида привлек внимание общественности своим подходом к поиску жилья. За последние пять лет он переночевал более чем в 500 домах, уволившись с работы и решив продать все свои вещи, оставив лишь то, что помещалось в рюкзак. На сэкономленные деньги он путешествует по стране.

Приезжая в новый город, Шураф выходит на центральную площадь с табличкой, на которой написано, что он ищет ночлег. Ишида рассказал, что почти всегда находит домовладельцев, чаще всего одиноких людей, которые рады общению.

Японец добавил, что многие из тех, кто впустил его переночевать, рассказывали, что он спасал их от одиночества. На волне популярности, говорит мужчина, ему каждый день пишут люди, готовые пригласить его в гости. Однако ему интереснее придерживаться своей тактики и не искать легких путей.

Ранее мужчина из Испании рассказал, что шесть лет путешествует по миру босиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами