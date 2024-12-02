Японец бесплатно ночует у людей, слушая взамен их истории

Мужчина из Японии путешествует по стране и бесплатно ночует у людей, слушая взамен их истории, пишет Oddity Central.

Шураф Ишида привлек внимание общественности своим подходом к поиску жилья. За последние пять лет он переночевал более чем в 500 домах, уволившись с работы и решив продать все свои вещи, оставив лишь то, что помещалось в рюкзак. На сэкономленные деньги он путешествует по стране.

Приезжая в новый город, Шураф выходит на центральную площадь с табличкой, на которой написано, что он ищет ночлег. Ишида рассказал, что почти всегда находит домовладельцев, чаще всего одиноких людей, которые рады общению.

Японец добавил, что многие из тех, кто впустил его переночевать, рассказывали, что он спасал их от одиночества. На волне популярности, говорит мужчина, ему каждый день пишут люди, готовые пригласить его в гости. Однако ему интереснее придерживаться своей тактики и не искать легких путей.

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