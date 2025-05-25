Ученик коррекционной школы надругался над сверстником, а его приятель снял все на видео

NewsNN: в Нижегородской области ребенок надругался над сверстником на камеру

В Нижегородской области десятилетний ученик коррекционной школы надругался над сверстником на камеру. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел в гаражах на улице Адмирала Макарова в городе Кулебаки. Ребенок совершил надругательство над своим сверстником, а его друг снимал происходящее на видео, которое впоследствии было изъято правоохранительными органами.

Пострадавший и его обидчик состоят на учете у психиатра и обучаются в коррекционной школе. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого алтайские подростки дважды изнасиловали девочку и шантажировали ее видео. Пострадавшая отдала им 17 тысяч рублей, но, несмотря на договоренность, подростки все равно опубликовали кадры.

Ранее мужчина надругался над тремя детьми на улице российского города.