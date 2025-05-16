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Алтайские подростки дважды изнасиловали девочку и шантажировали ее видео

РЕН ТВ: в Алтайском крае трое подростков надругались над 12-летней девочкой
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Алтайском крае подростков подозревают в надругательстве над пятиклассницей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, впервые трое молодых людей растлили 12-летнего ребенка в ноябре 2024 года.

Спустя полгода девочку снова изнасиловали, однако на этот раз стали угрожать ей тем, что видео произошедшего отправят в школьный чат. Чтобы они этого не сделали, школьница отдала им 17 тысяч рублей. Несмотря на договоренность, подростки все равно опубликовали кадры.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело. Известно, что один из фигурантов состоял на учете в ПДН.

До этого в Ленобласти сосед надругался над женщиной. По ее словам, она возвращалась домой ночью, и не смогла открыть электронный замок. Мужчина из квартиры рядом согласился помочь, но потребовал деньги.

Разменяв крупную купюру в магазине, петербурженка вернулась к соседу. Тот закрыл за ней дверь, бросил на диван и изнасиловал.

Ранее российский подросток изнасиловал 11-летнюю девочку и отправился в колонию.

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