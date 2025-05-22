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Мужчина надругался над тремя детьми на улице российского города

В Петрозаводске будут судить мужчину, надругавшегося над детьми на улице
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Depositphotos

В Петрозаводске будут судить 54-летнего мужчину, который надругался над детьми в общественном месте. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 4 ноября 2024 года в дневное время на территории города. По данным следствия, ранее судимый за аналогичные преступления мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении троих детей младше 14 лет.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В его отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент расследование уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

До этого мужчина, избивший и изнасиловавший двухлетнюю девочку в Чапаевске, получил пожизненное. Первые шесть лет он проведет в тюрьме.

Ранее в Петербурге мужчина надругался над дочерью соседей.

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