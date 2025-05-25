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В Московской области школьнику вручили медаль за спасение людей в «Крокус Сити Холле»

МЧС: в Красногорске 16-летний юноша получил медаль за спасение людей в «Крокусе»

В Красногорске 16-летний школьник Ислам Халилов был награжден медалью МЧС России «За спасение на пожаре». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Эту награду вручают людям, которые проявили отвагу и самоотверженность в условиях, связанных с риском для жизни.

Ученик 9-го класса образовательного центра «Вершина» работал в гардеробе торгового центра «Крокус Сити Холл», когда произошел теракт. В условиях ЧП он проявил мужество и хладнокровие, не поддался панике и, в соответствии с инструкциями, эвакуировал людей из здания. Благодаря его отважным действиям более 100 человек выбрались на улицу из горящего ТЦ через служебный вход.

В марте Telegram-канал Mash писал, что блогеры так и не подарили обещанную квартиру Халилову. По данным канала, подросток получил медаль «За спасение погибавших» и встречу с любимой футбольной командой — «Спартаком».

Школьник вынужден работать с 14 лет, потому что у его родителей проблемы с финансами. На данный момент он проживает в двухкомнатной квартире на окраине подмосковного Путилково, где ему выделили жилье после теракта. В квартире, помимо Халилова, живут еще пять человек — родители мальчика, бабушка, брат и сестра.

В апреле прошлого года Халилова наградили в Государственной думе. По инициативе автономной некоммерческой организации «Общество дружбы с Кыргызстаном» молодому человеку был вручен грант на обучение в одном из российских вузов.

Ранее в России призвали учредить госнаграду за детский героизм.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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