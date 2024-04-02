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Спасшего людей в «Крокусе» Халилова наградили в Госдуме

Спасшего людей в «Крокусе» Халилова наградили в ГД грантом на обучение в вузе РФ

Ислама Халилова, 15-летнего подростка, спасшего более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле», наградили в Государственной думе. Об этом сообщает РИА Новости.

По инициативе автономной некоммерческой организации «Общество дружбы с Кыргызстаном» молодому человеку был вручен грант на обучение в одном из российских вузов.

Награждение состоялось в рамках встречи представителей организации, членов депутатской группы по связям с киргизским парламентом и дипломатов посольства республики в России, включая чрезвычайного и полномочного посла Киргизии Гульнары-Клары Самат.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Халилов подрабатывал гардеробщиком в «Крокусе». В день теракта он вывел из здания более 100 человек.

Ранее в России призвали учредить госнаграду за детский героизм.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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