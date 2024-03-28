В России призвали учредить госнаграду за детский героизм

В России необходимо учредить государственную награду для несовершеннолетних, совершивших геройские поступки в сложных условиях. Такое предложение председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил главе Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, передает RT.

Ветров подчеркнул, что дети в России уже не раз при каких-либо чрезвычайных происшествиях показывали себя смелыми и спасали людей, совершая героические поступки. В качестве примеров он привел школьников, которые во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл» не потеряли присутствие духа и помогли спастись десяткам людей.

Учреждение награды для детей за героизм поможет в их воспитании, покажет хороший пример и сподвигнет на добрые дела, заключил Ветров.

Напомним, накануне в Госдуме наградили подростков, которые помогали эвакуировать людей из «Крокуса» во время теракта. Наград удостоились школьники Никита Иванов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Ислам Халилов, Елизавета Терехова и Александр Журик.

Ранее Ветров призвал организовать в школах и вузах уроки по управлению электросамокатами.