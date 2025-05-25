«Он не понимает»: в Госдуме оценили идею миллиардера Малофеева лишить молодежь пенсии

Предложение российского политика и предпринимателя Константина Малофеева отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы повысить демографию, основано на непонимании страховой пенсионной системы. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Подход олигарха Малофеева основан на полном непонимании страховой пенсионной системы и непродуманности тех инициатив, которые он предлагает. Сегодня мы с вами, работающие, фактически содержим пенсионеров. За нас работодатель выплачивает страховые взносы и часть всех взносов, 22% из 30 уплачиваемых, при нормальных условиях труда идет на пенсионное обеспечение, с одной стороны, формируя наш лицевой счет с записями о том, сколько нам в дальнейшем будет должно платить государство, с другой стороны, именно эти отчисления формируют пенсионный фонд, его доходы и дают возможность нынешним пенсионерам обеспечивать себя. Государство фактически выступает здесь регулятором. И если, по предложению Малофеева, вернуть тридцатилетним уплаченные взносы, то прежде всего возникает вопрос, а каким образом их забрать у тех пенсионеров, которым уже выплачены? То есть человек совершенно не понимает, о чем он говорит», — сказала она.

Бессараб назвала идею Малофеева «полной ерундой» и заявила, что такой подход похож на родовое общество, от которого, как депутат надеется, Россия уже ушла.

«Трудовая деятельность ложится в основу будущей пенсии. Ни социальный статус, ни социальное благополучие, ни количество детей — ничего не может быть здесь иного, кроме трудовой деятельности. Вот сколько заработал — столько получил. Конечно, можно за нестраховой период заработать тоже ИПК, например, ухаживая за ребенком в отпуске по уходу, мама получает за первого ребенка 1,8 ИПК в год, за второго — 3,6, за третьего и последующих — 5,4 балла. То есть государство отмечает, что работа матери, уход за ребенком, воспитание ребенка — это очень важно для государства, но это лишний страховой период, который включается в страховой стаж. Вместе с тем олигарх, на мой взгляд, абсолютно не представляет себе, каким образом формируется страховая пенсионная система, каким образом она сбалансирована на сегодняшний день. Все, что предлагается, это полная ерунда, если сказать мягко. И по такому пути Россия никогда не пойдет. Этот подход очень похож на родовое общество только при развитии человеческой цивилизации. Я надеюсь, что мы давно от этого далеко ушли», — добавила она.

23 мая российский политик, предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев предложил отменить пенсии для граждан РФ, которые родились после 1995 года. По мнению политика, такой шаг стимулировал бы молодых людей рожать детей, которые будут заботиться о них в старости. Он предложил уже собранные из зарплат молодежи пенсионные отчисления перечислить им назад.

Ранее в Госдуме рассказали, что в KPI глав российских регионов войдет показатель рождаемости.