«Может квалифицироваться как ложный донос»: юрист — о конфликте Мизулиной и Даванкова

В случае если обвинения в сторону главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной о вымогательстве не подтвердятся, действия инициировавшего проверку вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова могут быть квалифицированы как ложный донос. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Согласно статье 14 закона о статусе депутата Госдумы, народный избранник вправе направлять запросы в правоохранительные органы по вопросам их компетенции. Однако статься 18 того же закона прямо запрещает вмешательство в оперативно-разыскную или уголовно-процессуальную деятельность. Даванков, требуя проверок в отношении Мизулиной, формально действует в рамках полномочий, но его инициатива вызывает вопросы. Во-первых, основания для запроса в МВД о вымогательстве основаны на заявлениях бывшей супруги Паши Техника, которая позже извинилась, признав, что действовала «в состоянии аффекта». Во-вторых, требование отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных на помощь детям, может основываться на личной неприязни, учитывая отсутствие публичных доказательств нарушений со стороны Мизулиной. Если запросы Даванкова не подтвердятся, его действия могут быть квалифицированы как ложный донос (ст. 306 УК РФ)», — сказал он.

Хаминский отметил, что Даванков в своем обращении акцентирует внимание на личности Мизулиной, чем рискует «дискредитировать институт депутатских запросов».

«Уже сейчас очевидно, что конфликт сместился из правового поля в медийное: стороны большей частью обмениваются обвинениями в СМИ и Telegram-каналах, а не в рамках официальных расследований. Это создает прецедент использования депутатского статуса для давления на оппонентов, что противоречит принципам правового государства. Вместо решения системных проблем, например, повышения эффективности работы организаций, защищающих детей, публичные лица тратят ресурсы на взаимные обвинения. Мизулина, несмотря на критику, заявляет о готовности к проверкам и подчеркивает прозрачность своей работы. Даванков же, акцентируя внимание на личностях, а не на законодательных инициативах, рискует дискредитировать институт депутатских запросов. Законодатель должен служить примером соблюдения правовых норм. Спор Мизулиной и Даванкова демонстрирует, как публичная риторика подменяет профессиональный диалог. Важно развернуть фокус на решение реальных проблем, а не на сведение счетов», — подчеркнул он.

В апреле 2025 года Даванков обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Мизулину на вымогательство. Поводом стало заявление бывшей жены рэпера Паши Техника Евы Карицкой — она рассказала, что деятельность музыканта вызывала вопросы у главы «Лиги безопасного интернета», которые потом «решили» в неформальном обсуждении.

Даванков обратил внимание, что в декабре 2023-го Мизулина отправляла запрос в МВД с просьбой проверить работу Техника на пропаганду запрещенных веществ и пропаганду деструктивного контента, но после проверки дела не возбуждались. Депутат счел нехарактерным такое поведение чиновницы, которая, как правило, направляет обращения до тех пор, пока правоохранители не примут меры.

После этого Мизулина назвала обращение Даванкова «доносом» и обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой вызвать депутата на комиссию из-за нарушения правил депутатской этики.

24 мая Telegram-канал Baza сообщил, что на встрече Мизулиной с молодежью в Краснодаре один из студентов сказал, что не нашел ее ответов на вопросы Даванкова по поводу ситуации с Техником. В ответ глава ЛБИ заявила, что обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении вице-спикера Госдумы по факту распространения клеветы.

На это Даванков в комментарии «Газете.Ru» заявил, что «главное в следственных действиях — не выйти на самих себя».

Ранее суд взыскал с Артемия Лебедева полмиллиона рублей по иску Мизулиной.