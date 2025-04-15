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От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России

Даванков потребовал от Мизулиной отчета о трате 200 млн рублей из бюджета РФ
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале призвал главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину отчитаться о трате 200 млн рублей из бюджета России.

Даванков предложил Мизулиной посетить Госдуму, где они могли бы обсудить несколько вопросов. В частности, почему Мизулина сперва заинтересовалась рэпером Пашей Техником, а потом резко потеряла к нему интерес, а также на какие цели были потрачены 200 млн рублей из российского бюджета.

«В прошлом году эти деньги получила ваша организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Судя по новостям на сайте, важная деятельность организации — мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат как отличить честные новости от фейков», — отметил Даванков.

Он задался вопросом, какое отношение деятельность организации имеет к поиску детей, и сколько детей лично нашла Мизулина.

Также Даванков уточнил, готова ли Мизулина лично принести извинения десяткам музыкантов и блогеров за клевету, ведь по ее мнению «запрос в МВД — это донос и клевета».

До этого Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» сообщал, что главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину проверят на предмет противоправных действий и вымогательств из-за обвинений бывшей жены Паши Техника.

Ранее бывшую жену Паши Техника впервые заметили на прощании с ним.

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