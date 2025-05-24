«Главное не выйти на себя»: Даванков ответил Мизулиной, попросившей СК возбудить на него дело

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал просьбу главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к следователям возбудить против него дело за клевету. Парламентарий заявил, что в ходе следственных действий важно «не выйти на самих себя».

«Главное в следственных действиях — не выйти на самих себя», — сказал он.

В апреле 2025 года Даванков обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Мизулину на вымогательство. Поводом стало заявление бывшей жены рэпера Паши Техника Евы Карицкой — она рассказала, что деятельность музыканта вызывала вопросы у главы Лиги безопасного интернета, которые потом «решили» в неформальном обсуждении.

Даванков обратил внимание, что в декабре 2023-го Мизулина отправляла запрос в МВД с просьбой проверить работу Техника на пропаганду запрещенных веществ и пропаганду деструктивного контента, но после проверки дела не возбуждались. Депутат счел нехарактерным такое поведение чиновницы, которая, как правило, направляет обращения до тех пор, пока правоохранители не примут меры.

После этого Мизулина назвала обращение Даванкова «доносом» и обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой вызвать депутата на комиссию из-за нарушения правил депутатской этики.

24 мая Telegram-канал Baza сообщил, что на встрече Мизулиной с молодежью в Краснодаре один из студентов сказал, что не нашел ее ответов на вопросы Даванкова по поводу ситуации с Техником. В ответ глава ЛБИ заявила, что обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении вице-спикера Госдумы по факту распространения клеветы.

Ранее суд взыскал с Артемия Лебедева полмиллиона рублей по иску Мизулиной.