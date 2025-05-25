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Удар качелями разорвал селезенку девятилетней девочке в Петербурге

78.ru: в Петербурге удар качелями разорвал селезенку девятилетней девочке
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Prapat Aowsakorn/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге девятилетняя девочка попала в больницу, получив удар качелями на детской площадке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на детской площадке в районе Каменки. По предварительным данным, ребенок получил удар качелями в живот — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

В результате происшествия врачи у девочки диагностировали закрытую травму живота и подкапсульный разрыв селезенки. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого восьмилетний мальчик упал с качелей в Ленобласти и оказался в больнице в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб и гематому промежности. Ребенка перевели в детскую областную больницу Петербурга.

Ранее в Ленобласти двухлетний мальчик отрезал себе палец секатором.

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