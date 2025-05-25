На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти двухлетний мальчик отрезал себе палец секатором

В Петербурге спасли ребенка, отрезавшего палец секатором
close
Freepik.com

Хирурги Педиатрического университета Петербурга оказали помощь двухлетнему ребенку из Ленинградской области, который ампутировал себе палец садовым инструментом. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в Сосновом Бору, двухлетний мальчик играл с электрическим секатором и случайно ампутировал себе фалангу указательного пальца на левой руке. Семья обратилась за медицинской помощью, было принято решение доставить пострадавшего в клинику Педиатрического университета.

Врачи провели срочную четырехчасовую операцию ночью — пришивали ампутированный фрагмент, который доставили в пакете с водой и льдом. Это помогло сохранить ткани жизнеспособными. Хирургическое вмешательство прошло успешно, маленький пациент находится в отделении реанимации. Операция завершилась успешно, мальчик продолжит лечение в стационаре. Прогнозы врачей достаточно оптимистичны.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области восьмилетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после похода на детскую площадку. Ребенка доставили в Волосовскую районную больницу. Врачи диагностировали у мальчика ушиб и гематому промежности, а 22 мая перевели в детскую областную больницу Петербурга.

Ранее российские врачи помогли мальчику, который родился со сросшимися пальцами на руке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами