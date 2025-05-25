В Ленобласти двухлетний мальчик отрезал себе палец секатором

Хирурги Педиатрического университета Петербурга оказали помощь двухлетнему ребенку из Ленинградской области, который ампутировал себе палец садовым инструментом. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в Сосновом Бору, двухлетний мальчик играл с электрическим секатором и случайно ампутировал себе фалангу указательного пальца на левой руке. Семья обратилась за медицинской помощью, было принято решение доставить пострадавшего в клинику Педиатрического университета.

Врачи провели срочную четырехчасовую операцию ночью — пришивали ампутированный фрагмент, который доставили в пакете с водой и льдом. Это помогло сохранить ткани жизнеспособными. Хирургическое вмешательство прошло успешно, маленький пациент находится в отделении реанимации. Операция завершилась успешно, мальчик продолжит лечение в стационаре. Прогнозы врачей достаточно оптимистичны.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области восьмилетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после похода на детскую площадку. Ребенка доставили в Волосовскую районную больницу. Врачи диагностировали у мальчика ушиб и гематому промежности, а 22 мая перевели в детскую областную больницу Петербурга.

Ранее российские врачи помогли мальчику, который родился со сросшимися пальцами на руке.