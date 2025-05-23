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Восьмилетний мальчик упал с качелей в Ленобласти и оказался в больнице в тяжелом состоянии

В Ленобласти мальчик упал с качели и попал в больницу в тяжелом состоянии
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Shutterstock

В Ленинградской области восьмилетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после похода на детскую площадку. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 18 мая на детской площадке в деревне Торосово в Волосовском районе. По предварительной информации, третьеклассник упал с качелей и получил травмы.

Первоначально ребенка доставили в Волосовскую районную больницу. Врачи диагностировали у мальчика ушиб и гематому промежности, а 22 мая перевели в детскую областную больницу Петербурга.

До этого девочка упала, спускаясь на трюковом самокате и столкнувшись с другим малолетним, и получила травмы на детской площадке в Ленинградской области. Пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом лобной кости была доставлена в медицинское учреждение.

Ранее мальчик получил разрыв почки и сотрясение мозга, упав на детской площадке в Петербурге.

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