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Появилась версия, из какого оружия могли убить экс-советника Януковича в Испании

Pais: экс-советника Януковича Портнова могли убить с помощью западного оружия
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Paul White/AP

У испанских расследователей появилась версия, что бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова могли убить с использованием современного оружия западного производства. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники в национальной полиции.

По данным следствия, нападавший выпустил в жертву девять пуль за несколько секунд, что говорит о высокой подготовке. На месте преступления нашли девять гильз калибра 9×19 мм, предположительно типа Parabellum. Полиция считает, что этот тип боеприпасов часто используют в мощных полуавтоматических пистолетах с увеличенной емкостью магазина, производимых на Западе.

В полиции подчеркнули, что такие технические детали указывают на использование оружия, предназначенного для быстрого и точного поражения цели, и, скорее всего, поставленного из стран НАТО. Источники издания также отметили, что количество выстрелов говорит о желании исполнителя достичь безусловного результата.

Кроме того, расследование установило, что Портнов жил в престижном районе Мадрида, но не пользовался услугами профессиональной охраны. Обычно он самостоятельно отвозил своих дочерей в элитную школу, где учатся дети политиков, бизнесменов и спортсменов. Только время от времени он прибегал к помощи охранников, которым доверял лично, что, по мнению полиции, говорит о его ощущении безопасности в Испании.

На данный момент правоохранители все еще не нашли убийц, но ищут троих предполагаемых участников нападения: непосредственного исполнителя и двух сообщников. Сотрудники полиции полагают, что преступление было тщательно спланировано, а уровень подготовки исполнителей — профессиональный.

Утром 21 мая в столице Испании неизвестные застрелили Портнова, который в какое-то время, вероятно, консультировал команду президента Украины Владимира Зеленского.

Посол МИД РФ по особым поручениям Мирошник предположил, что убийство мужчины связано с его прошлым: он мог обладать информацией о Зеленском или его окружении. Экс-депутат Рады Олейник подтвердил, что у Портнова были враги среди украинской элиты. Его постоянно обвиняли в работе на российские спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд Испании засекретил следствие по делу об убийстве экс-советника Януковича.

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