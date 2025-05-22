Суд Испании засекретил следствие по делу об убийстве экс-советника Януковича

Суд в Испании засекретил следствие по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича — Андрея Портнова. Об этом сообщило агентство EFE, ссылаясь на источники в судебной системе Испании.

По данным издания, судья, которая ведет расследование инцидента, приняла решение ограничить доступ к материалам дела. Она объяснила это «чувствительностью информации и необходимостью сохранить ход следствия в тайне, пока продолжается поиск преступников».

Портнова застрелили недалеко от американской школы в пригороде Мадрида — Посуэло-де-Аларкон. По версии полиции, один из троих злоумышленников открыл огонь, выпустив не менее девяти пуль в спину жертвы, после чего вместе с подельниками скрылся. Стражи порядка пока не нашли группы, подозреваемой в организации и исполнении нападения.

С раннего утра 22 мая судмедэксперты начали вскрытие тела Портнова, однако предварительные выводы пока не опубликовали. На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты. Особое внимание уделено баллистической экспертизе — специалистам предстоит точно установить тип оружия, использованного во время нападения.

Ранее украинский блогер заявил о наличии у убитого Портнова компромата на Зеленского.