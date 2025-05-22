На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд Испании засекретил следствие по делу об убийстве экс-советника Януковича

EFE: судья, расследующая смерть Портнова в Мадриде, засекретила следствие
close
News UTR

Суд в Испании засекретил следствие по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича — Андрея Портнова. Об этом сообщило агентство EFE, ссылаясь на источники в судебной системе Испании.

По данным издания, судья, которая ведет расследование инцидента, приняла решение ограничить доступ к материалам дела. Она объяснила это «чувствительностью информации и необходимостью сохранить ход следствия в тайне, пока продолжается поиск преступников».

Портнова застрелили недалеко от американской школы в пригороде Мадрида — Посуэло-де-Аларкон. По версии полиции, один из троих злоумышленников открыл огонь, выпустив не менее девяти пуль в спину жертвы, после чего вместе с подельниками скрылся. Стражи порядка пока не нашли группы, подозреваемой в организации и исполнении нападения.

С раннего утра 22 мая судмедэксперты начали вскрытие тела Портнова, однако предварительные выводы пока не опубликовали. На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты. Особое внимание уделено баллистической экспертизе — специалистам предстоит точно установить тип оружия, использованного во время нападения.

Ранее украинский блогер заявил о наличии у убитого Портнова компромата на Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами