В Томской области самолет при посадке выкатился на боковую полосу

Самолет Ан-2 выкатился на боковую полосу при посадке в Томской области

Самолет Ан-2 авиакомпании «Агат» выкатился на боковую полосу во время посадки в Томской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушное судно выполняло лесопатрульный полет. На борту находились три человека, не пострадали», — написал представитель Росавиации.

Кореняко добавил, что комиссия Западно-Сибирского МТУ Росавиации организовала по факту произошедшего расследование. В ходе работы сотрудники ведомства установят причины инцидента и примут меры по предотвращению их в будущем.

В апреле в аэропорту Кемерово самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер, который выполнял рейс Москва — Кемерово, совершил посадку в воздушной гавани, однако после приземления пилот судна допустил выкатывание за пределы полосы.

До этого самолет Ан-24 с пассажирами на борту выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу в поселке Варандей Ненецкого АО. По информации регионального управления МЧС России, при инциденте никто не пострадал.

Ранее в Новом Уренгое самолет при посадке выкатился на полосу безопасности.