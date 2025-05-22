В Хабаровском крае самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности

В Хабаровском крае самолет, выполняющий рейс Хабаровск — Охотск, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Пострадавших нет, проводится проверка, сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Николаевска-на-Амуре.

«‎Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сказано в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение, пишет ведомство.

В конце марта 2025 года легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Вологодской области. Борт выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область. Однако ему пришлось аварийно приземлиться на автомобильной дороге у поселка Сосновка. Посадка произошла между 16:24 и 17:07. В управлении МВД по Вологодской области уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Иркутске.