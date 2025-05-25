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Российская школьница ударила отца ножом за то, что он пришел домой пьяным

NewsNN: в Нижегородской области школьница ударила отца ножом за пьянство
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Depositphotos

В Нижегородской области 11-летняя девочка ударила отца ножом за то, что он пришел домой пьяным. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

Инцидент произошел во время семейной ссоры в Починковском округе, когда 53-летний мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Пятиклассница схватила нож и ударила отца в живот, нанеся ему открытую рану брюшной стенки.

Пострадавший был госпитализирован. В ходе беседы с правоохранительными органами школьница заявила, что раскаивается в случившемся и не хотела физически устранять отца. Сам ранее судимый мужчина не имеет претензий к дочери.

До этого женщина в инвалидном кресле вонзила нож в шею жителя Анапы. 41-летняя подозреваемая распивала спиртные напитки со своим знакомым, и между ними возникла ссора.

Ранее россиянка с ножом гонялась за мужем по подъезду.

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