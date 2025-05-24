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Россиянка с ножом гонялась за мужем по подъезду

РЕН ТВ: в Красноярском края женщина изрезала мужа ножом в подъезде
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Depositphotos

В Ачинске пьяная женщина напала на мужа с ножом в подъезде многоэтажки и бегала за ним по этажам. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 20 мая. 38-летняя женщина гонялась за мужем по подъезду с ножом в руках. По данным портала «Проспект мира», в полицию обратились соседи, услышавшие шум на лестничной клетке.

Пострадавший госпитализирован с несколькими ножевыми ранениями спины. Нападавшую удалось задержать. По словам местных жителей, пара злоупотребляет спиртными напитками. У супругов есть двое детей – дочь ходит в школу, сын — в детский сад. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что тюменец ударил супругу ножом в сердце за переписку с другими мужчинами. Во время застолья мужчина обнаружил в телефоне жены переписку с другими мужчинами и стал ее расспрашивать об этом. Началась ссора, и тесть начал выгонять зятя из дома. Он взял лежавший возле умывальника нож, пошел в комнату, где находилась Надежда, и ударил ее в область груди. Врачи диагностировали у женщины травму сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тюменской области мужчина с ножом напал на трех женщин.

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