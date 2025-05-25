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Женщина в инвалидном кресле вонзила нож в шею жителя Анапы

В Краснодарском крае женщина ударила знакомого ножом в шею
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МВД 23

Анапские полицейские задержали 41-летнюю приезжую из Химок, передвигающуюся на инвалидной коляске, которая напала с ножом на своего собутыльника. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

Инцидент произошел в одном из анапских парков. 41-летняя подозреваемая распивала спиртные напитки со своим знакомым. Между собутыльниками возникла ссора. В ходе конфликта женщина, передвигающаяся на инвалидной коляске, нанесла оппоненту удар ножом в шею.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Выяснилось, что нападавшая в течение восьми месяцев живет в Анапе и ведет асоциальный образ жизни. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Туапсе подростки напали на 65-летнего мужчину, который заступился за своего сына. Подростки избивали юношу, а когда отец попытался его защитить, напали и на взрослого мужчину. Хулиганы ударили его по голове сзади, а после того, как он упал на землю, стали бить ногами. Первую помощь пенсионеру оказала незнакомая девушка, а затем его госпитализировали.

Ранее россиянка с ножом гонялась за мужем по подъезду.

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