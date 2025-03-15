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Стали известны наиболее эффективные методы подъема рождаемости в России

URA.RU: эксперты назвали самые эффективные меры поднятия рождаемости в РФ
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Alex Ageev/Shutterstock/FOTODOM

В регионах РФ вводятся различные методы поддержки семей с детьми для увеличения рождаемости. О них рассказывает портал URA.RU.

В Нижегородской области с июля текущего года семьям будут выдавать миллиону рублей за каждого ребенка. На первого предусмотрена также «‎родительская зарплата» — 10 тыс. рублей в месяц до того, как ребенку исполнится три года.

На второго ребенка в регионе выдают сертификат на полмиллиона и зарплату родителя в 22 тыс. рублей в месяц. На третьего ребенка — сертификат 700 тыс. и выплаты родителям — 30 тыс. в месяц.

За четвертого и следующих детей полагается миллиону рублей единовременно, также эту сумму могут разделить и выплачивать частями каждый месяц.

В Ямало-Ненецком автономном округе с этого года действует программа поддержки молодых семей, по которой за рождение первого ребенка можно получить 3 миллиона рублей и потратить его на покупку жилья, если матери не исполнилось 30 лет. За второго и последующих детей, рожденных до 30 лет — 1,5 миллиона рублей, а для семей, где хотя бы один родитель младше 35 лет, полагается 1,5 миллиона.

В случае рождения двойни сумма удваивается. Жилищный капитал можно направить на погашение ипотеки или на первоначальный взнос. Маткапитал за третьего ребенка составляет так же 500 тысяч рублей.

В Сахалинской области беременные женщины могут получать ежемесячную выплату на питание, а многодетные семьи — дополнительные средства на каждого ребенка до трех лет.

При рождении первого ребенка семье выплачивают единовременное пособие, а на второго и третьего детей — региональный маткапитал — на жилье и образование. В случае За третьего ребенка выплата на ипотеку составляет миллион рублей.

Многодетные семьи на Сахалине получают компенсацию половины стоимости жилья и дополнительные выплаты на покупку автомобиля. Студенческие семьи также получают помощь: компенсацию за оплату коммунальных услуг и товары для младенцев.

В Новгородской области власти планируют с 2026 года платить до миллиона рублей за рождение первенца. За третьего и последующих детей полагается по 800 тысяч рублей. В Тульской области женщины, родившие второго ребенка до 25 лет и третьего до 28 лет в 2025-2026 годах, смогут получить миллион рублей.

Ранее стало известно, что в Севастополе семьи получат 1 млн руб. на ипотеку при рождении третьего ребенка.

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