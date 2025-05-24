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Госдума готовится повысить пособия по беременности для студенток

Володин: Госдума рассмотрит проект об увеличении пособия беременным студенткам
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, направленный на увеличение пособий по беременности для обучающихся женщин. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, инициатива реализует поручения президента и направлена на поддержку будущих матерей и молодых семей. Володин подчеркнул, что забота о благополучии таких семей — одна из важнейших задач государства.

Законопроект уже направили в профильный комитет по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства.

Согласно инициативе, выплаты планируется довести до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения региона, в котором живёт и учится студентка. В пояснительной записке указано, что в среднем размер пособия может вырасти до 90 202 рублей. Сейчас студентки получают выплату, эквивалентную стипендии, которая не превышает 23 тыс. рублей.

Володин также заявил, что рост числа семей с детьми, в том числе многодетных, — это основа для развития государства и сохранения народа.

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