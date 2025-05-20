Названы лекарства, которые ни в коем случае нельзя смешивать с кофе

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Он бодрит, улучшает настроение и помогает сосредоточиться. Однако важно знать, что некоторые лекарства несовместимы с кофе, так как он может изменить их действие, усилить побочные эффекты или снизить эффективность. О том, какие лекарства нельзя смешивать с кофе, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Назифат Уртенова.

Врач отметила, что даже если в инструкции к лекарству не указано прямое противопоказание, сочетание с кофе может быть нежелательным.

Так, антибиотики фторхинолоны (ципрофлоксацин, норфлоксацин) замедляют выведение кофеина из организма. При совместном приеме кофе и указанных препаратов возможны побочные эффекты: бессонница, нервозность, дрожь. Не стоит пить кофе и во время приема антибиотиков из группы тетрациклины, так как кофеин и кислоты в кофе ухудшают всасывание препарата в желудке.

Также специалист предупредила о несовместимости кофе и противозачаточных препаратов, так как эстрогены замедляют выведение кофеина. Это приводит к накоплению кофеина в организме, вызывая головную боль, тревожность, бессонницу.

«Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Так, кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения. А ибупрофен и аспирин в сочетании с кофе усиливает раздражение желудка, в связи с чем возможны боли, изжога, язвы», — продолжила врач.

Несовместим кофе и с некоторыми антидепрессантами и психотропными препаратами, в том числе с ИМАО (ингибиторы моноаминоксидазы). Это, в частности, моклобемид и селегилин. Опасность заключается в том, что кофеин может резко повысить артериальное давление, вплоть до гипертонического криза. А в случае с трициклическими антидепрессантам (например, амитриптилином) кофеин усиливает возбуждающее действие, увеличивая риск тревожности и бессонницы.

«Следует знать, что кофе, а точнее танин и кофеин, которые в нем содержатся, мешают усвоению железа в кишечнике. Поэтому препараты железа с кофе несовместимы. Особенно опасно пить кофе сразу после приема — эффективность терапии снижается», — добавила Уртенова.

Кроме того, как обратила внимание терапевт, кофеин может повышать уровень сахара в крови и снижать чувствительность к инсулину. В связи с этим не стоит совмещать кофе с такими препаратами от диабета, как метформин и другие гипогликемические средства. В таком случае эффективность лекарства снижается, а риск скачков глюкозы увеличивается.

Несовместимы с кофе и некоторые сердечно-сосудистые препараты, такие как бета-блокаторы (пропранолол, атенолол). Как объяснила врач, кофеин может ослаблять их действие, вызывая тахикардию и повышение давления. А при приеме противоаритмических препаратов возникает повышенный риск аритмий, особенно у чувствительных пациентов.

«Осторожность следует проявлять и при приеме противосудорожных препаратов, таких как карбамазепин, вальпроевая кислота и фенитоин. Кофеин может снизить эффективность терапии и спровоцировать возбуждение или судороги», — предупредила терапевт.

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