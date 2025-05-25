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Дети жестоко избили мальчика в российском детском саду и попали на видео

В Перми дети жестоко избили мальчика в детском саду

В Перми мальчик подвергся жестокому избиению со стороны дошкольников в детском саду. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в раздевалке дошкольного учреждения. На кадрах видно, как группа детей нападает на одного мальчика. Сначала его толкают, затем бьют по голове и телу, повалив его на пол. Мать пострадавшего ребенка сообщила о наличии у сына гематом, ссадин и кровоподтеков.

По предварительным данным, полицейские проводят проверку по факту случившегося. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».

До этого в Новосибирске бывшему психологу детсада дали условный срок за избиение ребенка. Она накричала на ребенка и ударила его. Воспитанник упал и заплакал, и женщина еще раз ударила его по голове, схватила за руку и оттащила в сторону.

Ранее приморец избил воспитателя и директора детского сада, который посещает его ребенок.

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