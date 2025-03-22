В Новосибирске бывшему психологу детсада дали условный срок за избиение ребенка

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции в отношении бывшего психолога детского сада, которая издевалась над маленьким ребенком. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

По данным следствия, в июле 2023 года психолог накричала на одного из детей в группе и ударила его. Воспитанник упал и заплакал, обвиняемая еще раз ударила его по голове, схватила за руку и оттащила в сторону.

Когда о произведшем в детском саду стало известно, в отношении педагога-психолога было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемой было назначено наказание в виде одного года и 7 месяцев лишения свободы условно, ее также лишили права работать с детьми в течение двух лет. Кроме того, суд обязал женщину выплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшему ребенку.

Ранее в Вологде отчим избил четырехлетнего пасынка, который не хотел идти в детский сад.