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Приморец избил воспитателя и директора детского сада, который посещает его ребенок

В Приморье мужчина избил педагога и директора детсада, в который ходит ребенок
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения мужчины на сотрудников детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 17 апреля в детском саду поселка городского типа Славянка. Один из родителей воспитанников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на педагога одной из групп, а затем — на директора учреждения. Обоим мужчина нанес множественные удары руками и ногами.

Вскоре после этого дебошира задержали и привезли в больницу на освидетельствование. Там он вновь проявил насилие в отношении полицейского. В отношении нарушителя возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ.

«Фигурант задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе силового ведомства.

Ранее в Уфе мужчина получил срок после избиения детей и полицейского.

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