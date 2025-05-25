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В Совфеде прокомментировали идею отменить пенсии бездетным

Сенатор Клишас: социальное обеспечение гарантировано Конституцией РФ
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Социальное обеспечение россиян гарантировано Конституцией РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя дискуссию о возможной отмене пенсий.

В своем посте сенатор упомянул статью 39 Конституции России, которая гарантирует каждому гражданину РФ социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в других случаях, установленных законом.

В этой статье также указано, что пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Клишас дал понять, что пенсии в России нельзя отменить, и назвал дискуссию вокруг этой темы «бурной и слишком эмоциональной».

До этого ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил отменить пенсии для бездетных россиян. Журналист считает, что подобные меры являются единственным способом повлиять на демографическую ситуацию в стране. По его мнению, нынешние методы не дают эффекта, в связи с чем требуют пересмотра.

Это предложение Мардана вызвало активную дискуссию не только в сети, но и среди других журналистов, а также депутатов. В частности, в Госдуме идею назвали антиконституционной и добавили, что ее реализация не улучшит демографическую ситуацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ксения Собчак выступила против отмены пенсии для повышения демографии.

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