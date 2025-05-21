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Собчак возмутилась идеей повышения демографии через отмену пенсии

Телеведущая Ксения Собчак выступила против отмены пенсии для повышения демографии
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Телеграм-канал «СОБЧАК»

Телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале выступила против идеи журналиста Сергея Ключенкова (Мардана) об увеличении демографии с помощью отмены пенсии.

По мнению Мардана, отмена пенсии способствует тому, чтобы люди чаще рожали. Он объяснил, что россиянам потребуются дети, чтобы они их содержали в старости. Мужчина в резкой форме заявил, что в ином случае человека не станет, так как у него будет недостаточно денег для базовых потребностей.

Собчак напомнила, что не всем по медицинским причинам дано рожать. Также она считает, что не у всех получится воспитать нормально детей, если они у них появились.
«Понятно, что Мардан хочет высказываться хлестко и эпатировать. Но не хочет ли Мардан еще и думать иногда, прежде чем говорить?» — отметила телеведущая.

В феврале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил на встрече с врачами частных клиник о запущенных в регионе программах по улучшению демографической ситуации.

Кроме того, глава области призвал клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности. Ключенков считает, что предложение о запрете абортов имеет политическую логику.

Ранее Волочкова продала свою 200-метровую квартиру в Петербурге.

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