Учительница не выжила во время вручения аттестатов в российской школе

В Волгограде учительница не выжила во время вручения аттестатов

В Волгограде у учительницы оторвался тромб во время вручения аттестатов на торжественной линейке. Об этом во «ВКонтакте» сообщает группа «Подслушано. Волгоград Красноармейский».

Все случилось на торжественной линейке в школе №134, расположенной в Красноармейском районе. Учительнице с 33-летним стажем стало плохо, и она упала на глазах у родителей и учеников.

На место прибыла реанимационная бригада, однако спасти педагога не удалось. По словам родственников, у нее произошел отрыв тромба.

До этого на Дальнем Востоке учительница разнимала дерущихся подростков, оба из которых на голову выше нее, и попала под горячую руку. По предварительной информации, конфликт начался из-за использования одним из подростков мобильного телефона.

Ранее девятиклассницу изнасиловали на вечеринке в честь последнего звонка в Ленобласти.