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На Дальнем Востоке учительница разнимала дерущихся подростков и попала под горячую руку

В магаданской школе учительница разнимала подростков и получила по лицу кулаком

В дальневосточной школе учительница получила по лицу, разнимая дерущихся подростков. Инцидент попал на видео, которое разместил Telegram-канал »Магадан. ЧП».

Инцидент, по информации канала, произошел в школе города Сусуман. На кадрах видно, как двое школьников, оба из которых на голову выше учительницы, дерутся у шкафа с учебниками. Подростки нецензурно выражаются и не замечают учительницу, которая пытается их разнять. В какой-то момент женщине достается от одного из дерущихся юношей по лицу.

По предварительной информации, конфликт начался из-за использования одним из подростков мобильного телефона.

В обстоятельствах инцидента разбирается областная прокуратура, заявили в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что «конфликт произошел из-за дерзкой реакции школьника на требование учителя не использовать мобильный телефон во время урока».

Ранее сообщалось об учительнице из Великобритании, которая отправила фото обнаженной груди ученику и оказалась в суде.

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