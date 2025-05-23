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Девятиклассницу изнасиловали на вечеринке в честь последнего звонка в Ленобласти

Neva.Today: в Ленобласти девятиклассницу изнасиловали после последнего звонка
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Depositphotos

В Ленинградской области 15-летнюю школьницу изнасиловали на вечеринке в честь последнего звонка. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел в Бокситогорском районе 22 мая на вечеринке после празднования последнего звонка. Предварительно, девятиклассница находилась в гостях у 16-летнего одноклассника, где и было совершено преступление. У пострадавшей зафиксированы телесные повреждения.

Мать потерпевшей обратилась в полицию с заявлением. Правоохранительные органы организовали проверку по факту произошедшего и установили личность подозреваемого — им оказался одноклассник пострадавшей, который организовал вечеринку.

Ранее сосед по коммунальной квартире изнасиловал женщину-инвалида в Петербурге.

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