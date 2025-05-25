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Нелегал почти полгода насиловал 16-летнюю девушку в Петербурге

В Петербурге нелегала обвинили в изнасилованиях девушки-подростка
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Depositphotos

В Петербурге нелегального мигранта обвинили в неоднократных изнасилованиях 16-летней девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Согласно заявлению 42-летней матери подростка, 39-летний мужчина с января по 23 мая текущего года неоднократно насиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами, им оказался нелегальный мигрант.

Установлено, что иностранец не состоял на миграционном учете и не имел официального трудоустройства. В его отношении составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима въезда либо режима пребывания в стране. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении.

До этого сосед по коммунальной квартире изнасиловал женщину-инвалида в Петербурге. По словам женщины, он также запер в туалете ее собаку.

Ранее в Уфе 36-летний мужчина приставал к подростку на улице.

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