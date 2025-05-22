В Уфе 36-летний мужчина приставал к подростку на улице

В Уфе 36-летнего мужчину задержали за приставания к школьнице

Жителя Уфы подозревают в том, что он домогался несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Блюхера. По версии следствия, 36-летний мужчина напал на 16-летнюю девушку и приставал к ней, но она смогла от него отбиться и позвала на помощь, но подозреваемый успел скрыться.

Сотрудники правоохранительных органов позже задержали мужчину. Во время допроса он признался в содеянном. В отношении уфимца возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Также выяснилось, что, предположительно, он причастен к другим подобным нападениям.

По данным местного издания, мужчина уже был судим. Когда он напал на 16-летнюю девушку, ее крик якобы его спугнул.

Ранее во Владивостоке мигранты пошли под суд за групповое изнасилование девушки.