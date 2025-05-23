Сосед по коммунальной квартире изнасиловал женщину-инвалида в Петербурге

В Петербурге мужчину обвинили в изнасиловании соседки по коммуналке

В Петербурге женщина обвинила соседа в изнасиловании. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказала сама пострадавшая, в день инцидента они приехали в свою комнату коммунальной квартиры на Дальневосточном проспекте из деревни.

«Даже не успели занести вещи, когда этот мужчина, угрожая, заставил меня идти за ним, после чего изнасиловал», – рассказала женщина.

Она также добавила, что ее собаку мужчина запер в туалете. По ее словам, сосед «тихий и добрый», но после употребления алкоголя или запрещенных веществ начинает проявлять к окружающим агрессию.

Известно, что у женщины проблемы со здоровьем.

Сестра соседа рассказала другую версию событий. По ее словам, брат не давил на соседку, она была не против соития, заявление в полицию она подала после того, как ее заставил муж. Пострадавшая якобы планировала забрать заявление, но передумала, так как боится обвинений в клевете.

Сама соседка заявила, что долгое время не рассказывала супругу о произошедшем.

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