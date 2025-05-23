В Москве наступило метеорологическое лето

Метеорологическое лето наступило в российской столице 22 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в ночь на 22 мая минимальная температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ составила +6,2°C. Несмотря на это, в течение дня воздушные массы «активно прогревались», и к вечеру температура воздуха превысила отметку в +23°C.

«Таким образом, среднесуточная температура воздуха составила +15,5°C», — добавил синоптик.

Он уточнил, что уверенное превышение отметки в +15°C и благоприятные прогнозы на ближайшие пять–шесть дней свидетельствуют о начале метеорологического лета в Москве. Как отметил Леус, в текущем году оно стартовало на четыре дня раньше климатических сроков.

До этого в Гидрометцентре РФ объявили «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе. Предупреждение будет действовать 23 мая в период с 9:00 до 22:00 мск. Причиной послужила ожидаемая гроза, которая может стать первой в Москве и области с начала мая.

Ранее жителям Москвы и области рассказали о погоде в июне.