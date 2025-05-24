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Названы категории россиян, которым повысят соцвыплаты с 1 июня

Сенатор Косихина: пенсионерам и инвалидам I группы с 1 июня повысят соцвыплаты
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

С 1 июня в России повысят социальные выплаты для пенсионеров, достигших 80 лет, а также инвалидов I группы. Об этом ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина.

«С первого дня лета те, кому исполняется 80 лет, получат увеличение фиксированной выплаты на 100%. Прибавка к пенсии составит 8 907,70 рубля. Также прибавку получат лица с ограниченными возможностями, которым в мае будет установлена I группа инвалидности», — сказала сенатор.

Косихина добавила, что также соцвыплаты повысят для пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. За каждого такого родственника будет производиться дополнительная выплата размером 2 969,23 рубля, отметила член комитета СФ.

19 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 августа пройдет очередное повышение пенсий для работающих пенсионеров, основанное на индивидуальных пенсионных коэффициентах, которые они заработали в 2024 году. Максимальная прибавка составит до трех пенсионных баллов.

Ранее стало известно, кого из россиян с 1 июня ожидает повышение пенсий.

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