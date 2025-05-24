В Ливии произошла утечка нефти

В северо-западной Ливии к югу от города Эз-Завия произошла утечка нефти на одном из трубопроводов. Об этом сообщила ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно заявлению NOC, в настоящее время команды технического обслуживания и аварийно-спасательной службы корпорации продолжают работу по ликвидации утечки. Поставка нефти с месторождения Эль-Хамада по этому трубопроводу была остановлена. Специалисты ищут причины утечки, убирают разлитую нефть и предотвращают загрязнение окружающей среды.

В феврале сообщалось, что на находящемся в порту итальянского города Савона мальтийском танкере Sea Jewel произошли два взрыва. Инцидент произошел во время выгрузки нефти с прибывшего из Алжира судна. В результате взрывов на борту танкера образовалась вогнутая внутрь корпуса пробоина. Проведенная проверка не выявила утечек нефти.

15 мая сообщалось, что Анапа отменила курортный сбор до конца года из-за утечек мазута, которые привели в негодность городские пляжи. Решение было принято мэрией города по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Предполагается, что оно повысит привлекательность Анапы для туристов. В 2024 году размер курортного сбора в Анапе составлял 30 рублей в сутки на человека.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пляжи Анапы непригодны для летнего сезона.