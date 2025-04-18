Роспотребнадзор сообщил, что пляжи Анапы непригодны для летнего сезона

Попова: 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не могут использоваться для отдыха

Пляжи в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют требованиям безопасности для летнего отдыха из-за повторных разливов мазута. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по подготовке к туристическому сезону, передает ТАСС.

«141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и не могут быть использованы для рекреационных целей», — сказала Попова.

При этом, по ее словам, качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям, поэтому зона рекреации может быть посещена без использования пляжа и морской воды.

Роспотребнадзор продолжит проводить исследования в этой зоне, добавила глава ведомства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 апреля сообщал, что власти продолжают готовить побережье к курортному сезону. По его информации, на майские праздники ожидается прибытие около 600 тыс. туристов.

Ранее сообщалось, что отель в Анапе задолжал туристам около 3 млн рублей из-за сорванного отдыха.