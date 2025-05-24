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Петербурженка подожгла отделение полиции, поверив мошенникам

В Петербурге задержана подозреваемая в поджоге отделения полиции
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Shutterstock

В Петербурге 38-летнюю женщину подозревают в поджоге отделения полиции на Васильевском острове. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Во время пожара обгорел актовый зал, сотрудники смогли ликвидировать возгорание до прибытия пожарных.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что к зданию подошла женщина, разбила окно и устроила пожар. После этого она прошла несколько дворов, села в автомобиль и уехала.

Позже ее задержали. По словам самой петербурженки, преступление она совершила из-за мошенников.

«В середине мая петербурженка обнаружила, что ее аккаунт на Госуслугах был взломан, от ее имени оформили кредиты», – сообщается в публикации.

Помимо этого, неизвестные обвинили ее в финансировании ВСУ.

Чтобы избежать уголовного дела, она решилась на поджог. Следователи возбудили уголовное дело по статье о совершении террористического акта.

Ранее в Железнодорожном школьник пытался поджечь отдел полиции по указанию мошенников.

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