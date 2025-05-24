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Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ по Белгородской области

Гладков: два жителя Шебекино получили ранения из-за детонации FPV-дрона ВСУ
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В городе Шебекино двое мужчин получили ранения из-за детонации украинского FPV-дрона, который был подавлен системой радиоэлектронной борьбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У одного — осколочные ранения спины и брюшной полости, у второго — минно-взрывная травма и осколочное ранение лица», — написал он.

Пострадавших доставили в местную больницу. Позже планируется транспортировать пациентов в медучреждения Белгорода. Также падение беспилотника привело к повреждению автобуса.

По словам Гладкова, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник атаковал частный дом — пробита крыша. В селе Мешковое в результате удара дрона поврежден трактор на территории производственного объекта. В Маломихайловке после взрыва FPV-дрона возник пожар на территории аграрного предприятия — возгорание ликвидировано, повреждено оборудование.

В селе Муром зафиксированы повреждения газопровода и линии электропередачи в результате прилета боеприпасов. Населенный пункт временно обесточен.

Над Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила беспилотник. В поселке Разумное из-за падения обломков дрона пострадали два частных домовладения: в одном повреждена крыша, в другом — забор и ворота. В селе Ясные Зори беспилотник взорвался в воздухе — в одном из домов выбиты стекла.

Село Шелаево в Валуйском округе подверглось атаке дрона: повреждены объект связи и легковой автомобиль.

На хуторе Фищево Краснояружского района после взрыва FPV-дрона загорелась крыша частного дома — пожар удалось оперативно потушить.

Также удар дрона пришелся на село Мокрая Орловка Грайворонского округа — повреждена линия электропередачи, на двух улицах частично отсутствует электричество.

19 мая в Шебекино украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль, в салоне которого находились две женщины. Одна из них получила серьезные ранения, ее спасти не удалось. В связи с этим Гладков выразил соболезнования ее родным и близким, назвав произошедшее «тяжелой утратой» для всех жителей Белгородской области. Вторую женщину добавили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти раненую, подчеркнул губернатор.

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Ранее сапер рассказал, что ВСУ маскируют самодельные мины под кукурузу в Белгородской области.

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