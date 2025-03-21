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Фальков заявил о низком уровне иностранных студентов в вузах России

Фальков призвал повышать качество набора иностранных студентов в российские вузы
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о необходимости повышения качества отбора иностранных студентов российскими вузами. Об этом сообщает РБК.

Выступая на пленарном заседании, посвященном международному сотрудничеству в сфере образования, Фальков заявил о приоритете качества над количеством в вопросе набора студентов.

«Лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учебы в университете», — сказал министр.

Он указал, что проблемы чаще всего бывают с иностранцами, обучающимися в вузах на платной основе.

В феврале Фальков выступил с инициативой расширить полномочия своего ведомства, предоставив ему право согласовывать планы приема студентов на платной основе во всех университетах страны, независимо от их ведомственной подчиненности.

Ранее стало известно, что в 2025 году вырастет число бюджетных мест в российских вузах.

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