В парке Краснодара появилось фиолетовое поле

В парке «Краснодар» в одноименном городе расцвел дубравный шалфей. Видео опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На записи видно, что на территории парка благодаря растению появилось фиолетовое поле.

В конце января тысячи людей в Австралии в режиме онлайн ждали цветения уникального вонючего растения из Королевского ботанического сада Сиднея, которое пахнет мокрыми носками. Пользователи интернета оставляли комментарии: «WWTF», что означает «We Watch the Flower» («Мы наблюдаем за цветком»).

Речь идет о растении «Титан Арум» (Аморфофаллус титанический. — «Газета.Ru»), одном из самых больших в мире. Он цветет лишь раз в несколько лет в течении суток. В это время он будет источать запах, напоминающий «мокрые носки или гниющую плоть опоссума». Во время цветения «Титан Арум» покажет бордовую или малиновую «юбку» вокруг своего початка, который представляет собой большой колос в сердцевине растения.

Ранее в МГУ расцвела орхидея-вампир Дракула.