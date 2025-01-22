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В Австралии тысячи людей ждут цветения самого вонючего цветка в мире

В Австралии тысячи людей следят за цветением цветка, пахнущего мокрыми носками
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BBC

Тысячи людей в Австралии в режиме онлайн ждут цветения уникального вонючего растения из Королевского ботанического сада Сиднея, которое пахнет мокрыми носками. Об этом сообщает телеканал BBC.

Речь идет о растении «Титан Арум» (Аморфофаллус титанический, — прим. ред.), одном из самых больших в мире. Он цветет лишь раз в несколько лет в течении суток. В это время он будет источать запах, напоминающий «мокрые носки или гниющую плоть опоссума». Пользователи интернета оставляют комментарии: «WWTF», что означает «We Watch the Flower» («Мы наблюдаем за цветком»).

Во время цветения «Титан Арум» покажет бордовую или малиновую «юбку» вокруг своего початка, который представляет собой большой колос в сердцевине растения.

В Ботаническом саду отметили, что пока неизвестно, в какой момент зацветет растение.

«Титан Арум», считающийся самым вонючим цветком в мире, можно найти только в тропических лесах Суматры (Индонезия). Растение достигает трех метров в высоту и весит до 150 килограммов. В дикой природе оно находится под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и деградации земель.

Ранее сообщалось, что в Москве расцвели первые подснежники.

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