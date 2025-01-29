В МГУ расцвела орхидея-вампир Дракула

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела орхидея-вампир Дракула, которая также известна как орхидея-обезьянка. Об этом сообщается в Telegram-канале сада.

«Орхидея-вампир Дракула расцвела в тропиках «Аптекарского огорода» – спешите увидеть в Пальмовой оранжерее. Другое народное название этого чуда – орхидея-обезьянка», — говорится в публикации.

В саду добавили, что Дракула насчитывает в своем роду 118 видов. Некоторые из них отличаются кроваво-красным оттенком — отсюда и пошло такое экзотическое название. Кроме того, чашелистики Дракулы обладают необычными отростками, указали в «Аптекарском огороде», и в конце XIX века это растение было популярным оранжерейным растением в Европе.

20 января стало известно, что в «Аптекарском огороде» распустились первые подснежники. В пресс-службе уточнили, что уже несколько лет подряд первые подснежники расцветают именно в этом ботаническом саду, назвав причиной особый микроклимат ботанического сада.

Ранее сообщалось о создании нового удобрения, увеличивающего скорость роста растений.