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В Волгоградской области таксиста избили молотком, вывезли в лес и едва не изнасиловали

V1: в Волгоградской области таксист заявил об избиении молотком в бане
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Depositphotos

Житель Волгоградской области рассказал о пытках, которым его подвергли в бане после заданного детям вопроса. Об этом сообщает V1.

По словам 40-летнего таксиста, он в очередной раз подвозил детей местного жителя по имени Эмиль. Так как они ехали вечером, мужчина поинтересовался, в курсе ли их отец. Позже сам Эмиль позвонил таксисту и стал агрессивно высказываться.

Позже родитель потребовал встречи. Мужчина приехал к Эмилю домой, но, когда он зашел в баню, за ним якобы закрыли дверь и стали спрашивать про дочерей, после чего перевели тему на сбыт наркотиков. Водитель заявил, что не продает запрещенные вещества, но ему не поверили и избили молотком и едва не изнасиловали бутылкой.

Затем его вывезли в лес и продолжили наносить травмы. Позже Эмиль отпустил мужчину домой.

«Избиение он объяснил тем, что до него дошли слухи о моей причастности к наркобизнесу. В итоге меня отпустили», – поделился таксист.

После произошедшего мужчина обратился в полицию, но, по его словам, уголовное дело так и не возбудили.

Ранее в Нижегородской области женщина изнасиловала шваброй пристававшего к ней мужчину.

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